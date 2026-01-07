Тайно подземие зейна в Морската градина на Варна. Опасно ли е?
"Като врата към ада е“, казват те и посочват мястото – в близост до къщата на създателя на парка – Антон Новак, край Алпинеума.
"Отворът може да накара любопитни деца да влязат и да пострадат“, пишат нашите читатели.
Необезопасени шахти за съжаление има на множество места във Варна. Проблемът е голям, тъй като за повечето от тях няма никаква информация. Правени са преди около и повече от 50 години. Вече не е ясно от коя държавна организация. Липсва информация, тъй като и самата организация отдавна не съществува.
Проблемът с подземната инфраструктура е изключително голям. Ще става и по-голям с времето, тъй като хората, които може и да си спомнят за тяхната направа, с годините намаляват.
Припомняме, че преди близо година младежи се натъкнаха на стари подземия в Морската градина и Общината спешно трябваше да ги обследва и обезопасява. Такива обаче има на много места в града.
