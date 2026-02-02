Таксиметрови водачи във Варна: От 5 сутринта сме по улиците, снегорин не сме видели
©
Това разказаха водачи на таксиметрови коли в морския град. Един от тях обясни, че от 5 сутринта е на работа, но по улиците във Варна, не е видял снегорин.
Друг разказа, че е от 6 часа по пътищата, като единственият снегорин, който е засякъл, е по бул. "Трети март“.
Иначе и двамата, независим един от друг, обясниха, че снегорини са видели на магистралата към летището.
Припомняме, че преди дни Община Варна подписа договор за зимно поддържане на пътища, улици и булеварди на територията на районите "Приморски“ и "Младост“, обхващащ целия зимен сезон – до 31 март 2026 г. В същия документ са разписани и ангажиментите на фирмата-изпълнител за зимна поддръжка при нужда и до избор на изпълнител за още два района – "Одесос“ и "Владислав Варненчик“.
За район "Аспарухово“ също има действащ договор и така е обезпечено поддържането при зимни условия на цялата общинска пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и участъци от републиканските пътища на територията на Община Варна. Приоритетно снегопочистване е предвидено за улиците, по които минават линиите на градския транспорт и улици и пътища с интензивно движение.
Таксиметровите водачи разказаха още пред репортер на Varna24.bg, че проблемът не е в снега, а в леда, който е под него. Вчера първо валя дъжд, после мокър сняг, който замръзна.
Проблем е и това, че във Варна има много летни шофьори, тоест такива, които нямат никаква практика за движение по заснежени пътища, категорични са опитните водачи.
Още по темата
/
Ограничено е движението по пътища и проходи в страната, вече над 1200 снегопочистващи машини са на терен
10:08
Чистете пред входовете на дома си, чакат ви солени глоби, ако не го направите – това не е общинско задължение
01.02
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Жълт код за интензивни снеговалежи в Североизточна България в пон...
17:29 / 01.02.2026
Община Варна подписа договор за зимна поддръжка на тези райони
09:07 / 01.02.2026
Варненски плаж е замърсен с мазут
22:44 / 31.01.2026
Оранжев код за снеговалежи във Варна
15:58 / 31.01.2026
Благомир Коцев: Хора, които търсят само лична изгода, нямат място...
20:53 / 30.01.2026
Протест във Варна, след като пожар изпепели "Фанагория": Има инве...
10:25 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.