За пореден път се потвърди ироничната варненска закачка, а именно, че ако видиш снегорин, трябва да се кръстиш за късмет!Това разказаха водачи на таксиметрови коли в морския град. Един от тях обясни, че от 5 сутринта е на работа, но по улиците във Варна, не е видял снегорин.Друг разказа, че е от 6 часа по пътищата, като единственият снегорин, който е засякъл, е по бул. "Трети март“.Иначе и двамата, независим един от друг, обясниха, че снегорини са видели на магистралата към летището.Припомняме, че преди дни Община Варна подписа договор за зимно поддържане на пътища, улици и булеварди на територията на районите "Приморски“ и "Младост“, обхващащ целия зимен сезон – до 31 март 2026 г. В същия документ са разписани и ангажиментите на фирмата-изпълнител за зимна поддръжка при нужда и до избор на изпълнител за още два района – "Одесос“ и "Владислав Варненчик“.За район "Аспарухово“ също има действащ договор и така е обезпечено поддържането при зимни условия на цялата общинска пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и участъци от републиканските пътища на територията на Община Варна. Приоритетно снегопочистване е предвидено за улиците, по които минават линиите на градския транспорт и улици и пътища с интензивно движение.Таксиметровите водачи разказаха още пред репортер на, че проблемът не е в снега, а в леда, който е под него. Вчера първо валя дъжд, после мокър сняг, който замръзна.Проблем е и това, че във Варна има много летни шофьори, тоест такива, които нямат никаква практика за движение по заснежени пътища, категорични са опитните водачи.