От 1 май във Варна влизат в сила по-високи цени за таксиметровите услуги, след решение на Общинския съвет за актуализация на цените, съобщи БТА. Минималната дневна цена за километър пробег се увеличава от 0,66 евро на 0,79 евро, а нощната - от 0,76 евро на 0,89 евро. Максималните тарифи остават без промяна.

Мотивите за увеличението са свързани с поскъпването на горивата, инфлацията и по-високите разходи за поддръжка, включително за заплати, резервни части и застраховки.

Съветниците приеха също промени в маршрутните разписания на автобусни линии 9, 23 и 46, както и на тролейбусна линия 83. Решението е с предварително изпълнение, за да могат новите мерки да влязат в сила възможно най-скоро.