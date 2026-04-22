По инициатива на представители на таксиметровия бранш комисията по транспорт към Общински съвет – Варна даде зелена светлина за промени в тарифите на таксиметровите услуги в града. След дискусия съветниците гласуваха минималната дневна тарифа за 1 км пробег да бъде повишена на 0,79 евро, а минималната нощна – на 0,89 евро. В момента минималните цени са съответно 0,66 евро през деня и 0,76 евро – през нощта.

Въпреки че по закон превозвачите могат сами да определят своите цени между минималния и максималния праг, те настояха Общинският съвет официално да одобри предложеното увеличение. Пред комисията представителите на сектора мотивираха искането си за актуализация с поскъпването на горивата, нарастващата инфлация, увеличените разходи за заплати и поддръжка, включително резервни части, застраховки и др.

Съгласно Закона за автомобилните превози общинският съвет е длъжен да определи долен и горен праг на тарифите за таксиметров превоз. Последната актуализация на минималните тарифи е приета през април 2024 г.

За да станат факт, одобрените от транспортната комисия промени трябва да бъдат гласувани от Общинския съвет. Искането на бранша е новите цени да влязат в сила от 1 май 2026 г., тъй като е необходимо технологично време за претарифиране.