Талант от Първа езикова гимназия – Варна с първа самостоятелна изложба
©
“Да подкрепим един млад талант и да му вдъхнем увереност в творческия му път", апелира председателят на РОЕ Олег Калдерон в покана към варненци за откриването на изложбата. Той съветва успелите жители на града да обърнат внимание на творците, инвестирайки в изкуство, което винаги е с дългосрочна принадена стойност.
“В нашия град с многовековна история, традиции и многообразие от етноси има автори и галерии, в които всеки би могъл да намери нещо стойностно. Намерете своето, вдъхнете повече красота в живота си. Време е да събудим мецената в себе си", призовава Калдерон.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.