Талантлива варненка представя "Опасна въртележка" – театър за зависимостите и пътя към свободата
Спектакълът съчетава театър, аватари и кино подходи, за да превърне сцената в пространство за осъзнаване и среща със себе си. Истински актьори и заснети видео персонажи пресъздават реални истории за зависимости, а д-р Ива Панева – образователен психолог от бъдещето – води учениците през тях, провокира размисъл и съпреживяване, вместо назидателно поучение.
След успешни представления в гр. Варна, гр. Попово, гр. Белослав и гр. Каспичан, "Опасна въртележка“ продължава своя път към нови публики, за да увеличи въздействието си. Спектакълът използва сетивно-когнитивен подход, който чрез специално поднесен театрален продукт позволява на учениците да преживеят темата за зависимостите на лично ниво, като същевременно предоставя родителите и учителите възможност да се включат в диалог и обсъждане на трудните, но важни теми.
"Театърът е за мен начин да отвориш врата, не навън, а навътре. ‘Опасна въртележка’ е точно такава врата към осъзнаване, към разговор, към свободата от онова, което ни държи в плен,“ казва Ива Панева.
"Опасна въртележка“ вече беше представенa в Попово, Белослав и Варна, но търси нови публики, за да разшири въздействието си. Проектът използва сетивно-когнитивен подход.
Варна излиза на протест днес
08:39 / 21.01.2026
НИМХ с предупреждение за Варна утре
19:06 / 18.01.2026
Ще осуети ли студеното време преброяването на водолюбивите птици ...
10:10 / 18.01.2026
Труп на млад мъж в центъра на Варна
17:29 / 17.01.2026
Обявиха жълт код за ледени температури във Варна! Градусите падат...
08:34 / 17.01.2026
Най-възрастният служител на Община Варна навърши 80 години
08:35 / 17.01.2026
