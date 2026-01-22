Талантливата варненска актриса, режисьор и продуцент Ива Панева представя своя авторски спектакъл "Опасна въртележка“, театрално-образователен проект, който изследва зависимостите, изкушенията и човешкия избор в съвременния свят. "Всеки човек има своя въртележка – понякога тя е от навици, друг път от емоции, страхове или вещества. Искам зрителят да я види отвън и да си поеме въздух,“ споделя Ива Панева от театър "Наш Свят“.Спектакълът съчетава театър, аватари и кино подходи, за да превърне сцената в пространство за осъзнаване и среща със себе си. Истински актьори и заснети видео персонажи пресъздават реални истории за зависимости, а д-р Ива Панева – образователен психолог от бъдещето – води учениците през тях, провокира размисъл и съпреживяване, вместо назидателно поучение.След успешни представления в гр. Варна, гр. Попово, гр. Белослав и гр. Каспичан, "Опасна въртележка“ продължава своя път към нови публики, за да увеличи въздействието си. Спектакълът използва сетивно-когнитивен подход, който чрез специално поднесен театрален продукт позволява на учениците да преживеят темата за зависимостите на лично ниво, като същевременно предоставя родителите и учителите възможност да се включат в диалог и обсъждане на трудните, но важни теми."Театърът е за мен начин да отвориш врата, не навън, а навътре. ‘Опасна въртележка’ е точно такава врата към осъзнаване, към разговор, към свободата от онова, което ни държи в плен,“ казва Ива Панева."Опасна въртележка“ вече беше представенa в Попово, Белослав и Варна, но търси нови публики, за да разшири въздействието си. Проектът използва сетивно-когнитивен подход.