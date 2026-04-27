"Идваме и си отиваме, след нас остава само отпечатък от нашето присъствие. За някого сме миг, за друг сме вечност. За някой - липсващо присъствие, за друг - присъстващо отсъствие." – Силвия Богоева

От 28-ми април до 20-ти май с голямо удоволствие посрещаме творбите на талантливата Силвия Богоева със самостоятелна изложба за първи път и в двете изложбени пространства на Art Gallery Le Papillon. "Присъствие" е обединяващата дума на разнообразната селекция от последни творби за настоящата експозиция, вдъхновени от различни места и моменти. В двете пространства на галерията насочваме вниманието на зрителите към визуалната реализация на емоционалната изразност на Силвия Богоева в живописта и в рисунката. В едното преобладава черно-белия разказ под формата на портрети с въглен или в смесена техника в голям формат. В другата зала историите са цветни и импресионистични, под формата на живописни градски пейзажи от Венеция (цветни спомени от Венеция), интериори от френски кафенета, както и портрети, изпълнени с маслени бои и акварел.

"Присъствие" е една изложба посветена изцяло на човека. Умението на Богоева да предава емоцията на момента чрез черна линия или дръзки колоритни съчетания се разпознава както в "чисти" портрети без назоваване на конкретни места и случки, така и в композиции от лични преживявания, чиято силна емоция, усещаме в запечатания миг на платното. Темата за Човека, тупти навсякъде и е основна в творческите търсения на авторката. Човекът, представен като обект на духовно присъствие, лишен от материалното си съзнание. Това са както портрети на личности докоснали реактивната чувствителност на авторката, така и живописни импресии на запечатали се в съзнанието й състояния на хора, уловени в своята тишина и вглъбеност. В тази изложба присъства неминуемо и следата от нейната искрена обич не само към човека, но и към животните. "Присъствието" на живота е осезаемо във всичките й творби. Дори в "Отражения", в които не само варненци ще разпознаят Паметникът на Българо – Съветската дружба, е доловимо присъствието на човека. Богоева поставя въпроса за паметника не като обект, а като процес. Еволюцията на културният му живот, неговите многолики значения, които се променят в хода на времето и в очите на различни генерации, но е един и същ само от гледна точка на морето.

Силвия Богоева споделя: "Тази изложба е резултат от едно дълго вътрешно напрежение - между онова, което сме, и онова, в което сме принудени да съществуваме. Присъствието не е форма, не е тяло, не е дори време. То е отпечатък - тих, почти неуловим или пък крясък. Оставащата следа, когато всичко видимо започне да се разпада. В тази изложба събирам свои лични преживявания и откровения в опит да отбележа любовта си към приказните места, към животните и тази към човека, в неговата най-одухотворена природа на мечтател, сънуващ, връщащ се към себе си, през спомена или мечтите си. Обичам да рисувам портрети. Този процес – изследването на човека не спира да ме вълнува, откакто се помня. Обичам хората, обичам и животните, особено кучетата, а това постоянно ме приканва да ги рисувам. Не знам дали някога ще ми омръзне да "дълбая" в чертите, излъчването, емоционалния заряд, характера на тези същества. Много подходящ за това мое изследване материал е въгленът. Жив и честен материал, към който съм привързана отдавна. Рисунката е моята най-голяма страст, там се чувствам най-искрена и категорична. "

Нейният ментор в живописта и рисунката, проф. Десислава Минчева разказва: "Тя дойде в живописта след бакалавърската си степен в "Порцелан и стъкло", и не знаеше почти нищо за "боята", но рисуваше страшно. Тази любов към рисунката я има и тук – различна, леко истерична, чувствена. Тя си е художник по съдба..."

Заповядайте на откриване на изложбата на 28.04.2026 /вторник/ от 18:00 часа, когато в "Присъствие" на авторката ще надникнем в съкровения свят на нейния главен герой – Личността!

Експозицията може да бъде видяна от 28-ми април до 20-ти май 2026 г. в изложбените зали на Le Papillon Art Gallery във Варна, ул. Драгоман 12, а също и онлайн на сайта artpapillon.com или на fb: Le Papillon Art Gallery.