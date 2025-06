Танцова лаборатория се провежда този уикенд във Варна

© От 6 до 8 юни 2025 г. в Кампус 90, Варна, ще се проведе Our Movement Lab с Искра Проданова – тридневна лаборатория, посветена на тялото като жив, дишащ архив на емоции, напрежения и освобождаване. Събитието е част от платформата Practices for Altered States, която събира артистични практики, изследващи тялото в състояния на трансформация и промяна на възприятията.



В рамките на лабораторията участниците ще изследват въздишката – не само като физиологичен акт, но и като движение, звук и жест на промяна. Програмата включва индивидуални и групови сесии, които насърчават работа с вниманието, усещанията и вътрешното движение.



Кулминацията на процеса ще бъде публично представяне на 8 юни от 16:00 ч., в което всеки участник ще сподели кратко соло – не като класическо сценично представление, а като отворен момент на среща, диалог и присъствие. След споделянето ще се проведе неформална дискусия с публиката.



Our Movement Lab с Искра Проданова се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура", програма "Творчески проекти“, като част от HABITAT / PERFORMANCE ROOM 2025.