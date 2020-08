Тази вечер джазът събира почитателите на свободната музика във Варна

© Английският двор на Археологическия музей във Варна – знаково място за българския джаз, отново ще даде сцена на най-дълго оцелелия роден джаз форум - Международния джаз фестивал "Варненско лято“. В 29-ото издание на феста, което ще продължи до 20 август, ще има по два концерта във всяка от трите вечери, съобщиха от пресцентъра на фестивала.



Началото в 20:30 днес ще бъде с Half Easy трио в състав Мартин Хафизи от Нидерландия – барабани, Антони Дончев – пиано, и Михаил Иванов - контрабас.



Настроението си в подготовката за фестивала споделя големият български джазмен Антони Дончев, който ще бъде на пианото днес и утре:



"За мен е огромна привилегия да откривам Варненския джаз фестивал – това е един истински фестивал, който държи на творчеството, държи на изкуството - такова, каквото го създават хората, които бих нарекъл творци, а не хората, които създават имитационни продукти. И е много важно, че има такъв фестивал в България. Това, разбира се, става благодарение на неговия селекционер и организатор Анатолий Вапиров. А специално за моя проект бих могъл да кажа, че по случайност се озовавам в него. От една страна, малко ми е мъчно, че хората няма да чуят триото на Мартин Хафизи такова, каквото е в оригиналния му вид – с неговите двама холандски партньори на пиано и контрабас, тъй като те не могат да пътуват в тази ситуация, в която се намираме. Затова трябваше ние с Михаил Иванов да бъдем участници в това трио. От друга страна, аз съм изключително щастлив, тъй като по този начин имам възможност да свиря една великолепна музика, която е изпълнена с истинско вдъхновение и с дълбочината, която създават истинските творци.



Програмата на фестивала претърпя известни промени отново заради ситуацията, и затова ще изляза на сцената и на 19 август. Налага се, но това е едно щастливо стечение на обстоятелствата за мен – възможност да свиря с една изключително певица – Тамара Лукашева.



С варненската публика ще се видим отново на 3 септември, когато на Международния музикален фестивал "Варненско лято“ ще представим новия проект на моя приятел и дългогодишен сътрудник Христо Йоцов, който тази година има 60-годишен юбилей.“



Антони Дончев е музикантът, с чието име са свързани почти всички престижни изяви на българския джаз през последните години. Неговата звезда изгрява като съосновател на реномираната формация "Акустична версия", която още с първата си поява на европейския подиум печели голямата награда на конкурса в Hoeilaart в Белгия през 1985 г. Успоредно с дейността си с "Акустична версия", Антони Дончев осъществява проекти с различни световноизвестни музиканти, сред които Joe Lovano, Kurt Elling, George Garzone, Kenny Wheeler, Tom Harrell, Tomasz Stanko, Jerry Bergonzi, Conrad Herwig, Tommy Smith, Vladimir Tarasov, Petras Vysniauskas, Stephane Belmondo, Reiner Winterschladen, Eric Vloeimans, Lars Danielsson, Glen Moore, Christof Lauer, Benjamin Schmid, Georg Breinschmid, NDR Big Band и др. Носител е на редица награди за театрална и филмова музика, както и на Кристалната лира на Съюза на музикалните дейци в България. Диригент на Биг бенда на Българското национално радио от 2010. Председател на УС на Българската музикална асоциация.



Вторият концерт днес, 18 август, е на Миро Иванов квинтет в състав Миро Иванов – китара, Евден Димитров - бас, Стефан Горанов - барабани, Живко Василев – кавал, Димитър Горчаков – електрическо пиано и Skiller – beatbox.



На 19 август пианистът Любомир Денев ще представи своя проект "Диалог с Милчо“, а след това на сцената ще се качат Тамара Лукашева, Германия, вокал, и Антони Дончев, пиано.



Любомир Денев споделя за проекта си, посветен на българската джаз легенда Милчо Левиев:



"В памет на Милчо Левиев реших да направя този концерт като поклон пред големия музикант и вдъхновител на няколко поколения български джаз музиканти, сред които е и моя милост. Програмата е съставена от емблематични за неговото творчество джаз теми като Пасакалия, Студия, Блус в 12, Павана, Криво Садовско и др. Има и импровизации върху теми на неговия учител Владигеров и мои оригинални композиции, вдъхновени и повлияни от музиката на Милчо. За мен името Левиев е символ на българския джаз, той е човекът, показал верния път за развитие на тази музика у нас по един талантлив, оригинален и неповторим начин и то във време, пълно със спъващи бариери – политически, естетически и общокултурни… Моето ранно развитие като музикант беше силно повлияно от личността на Милчо Левиев – композитор откривател, виртуозен пианист импровизатор и бунтар. За мен беше голяма чест да дирижирам симфо-джаз концерта за неговия 60-годишен юбилей в Зала 1 на НДК, на него дължа и номинацията за Кристална лира за джаз, присъдена ми 2006.“



Любомир Денев - композитор, диригент и джаз пианист, е възпитаник на Софийското музикално училище, което завършва с ударни инструменти при проф. Д. Палиев (1971). Висшето си музикално образование получава в Музикалната академия в София (1979) с две специалности – оркестрово дирижиране и композиция. Още като студент си създава име на оригинален и активен джаз пианист и композитор - със своето джаз трио участва на няколко престижни международни фестивали в Чехия, Полша, Югославия, Унгария, Румъния, Куба и др. Работи 10 години като диригент в Държавния музикален театър “Ст. Македонски". Усъвършенства диригентското си майсторство на международни курсове в Италия и Холандия, специализира композиция при проф. Анатол Виеру. През 1983-84 Денев пътува в САЩ по Програмата за културен обмен, където се запознава отблизо с мюзикълни продукции на Бродуей и с работата по филмова музика в Холивуд, изявява се и като джазмен. Като композитор Денев твори във всички музикални жанрове - камерна и симфонична музика, поп и джаз, както и за театъра, телевизията и киното. Негова музика е изпълнявана в много страни на Европа, в Канада, Мексико, Индия, Русия, Египет, САЩ и Япония. Носител на няколко международни награди по композиция, както и на Аскеер 2001, Кристална лира за джаз 2006, филмовата награда Златна ракла и др. БНТ заснема два филма, посветени на творчeството на Любомир Денев - “Музиката, която правя" (2000) и Умно село - Клубът на тишината (2005).



Тамара Лукашева - вокал, композиции е родена и израснала в Одеса, Украйна, а сега живее в Германия. Напуска Одеса, най-мултикултурния и мултиетнически град в Украйна, за да продължи обучението в Консерватория на Кьолн, Германия. Много бързо изгрява нейната звезда на вокалист на европейската джаз сцена – тя печели редица авторитетни награди: през последните две години получава New German Jazz Price и престижните награди на град Кьолн - Horst and Grettel Will Price за импровизирана музика.



Вчера в рамките на паралелната програма на Варненския джаз фестивал Димитър Трайчев –уважаваният български художникът и дизайнер, а и един от двигателите на джаз културата в морския град, направи премиера на своята книга "А3 и Другите“ - сборник статии и есета, публикувани в a3.stalker.bg. На сцената в клуб "Ментол“ бяха Zenith project Natural -



китарното дуо - Чавдар Гочев & Георги Илиев, а след това и певицата Danny Bell, която представи премиерно своя дебютен албум Acoustic Me. На сцената и сред публиката можеха да се видят знакови лица от българската джаз общност като Димитър Семов, Нейко Бодуров, Веселин Солаков, Детелин Йосифов, Диян Димов.



Международният джаз фестивал “Варненско лято" е основан през 1992 и се провежда ежегодно с участието на музиканти от чужбина и България. Организатор е Варненското джаз общество с финансовата подкрепа на фонд "Култура“ на Община Варна.



Още за фестивала открийте във Фейсбук: Varna Summer International Jazz Festival