Театър "Наш свят" стартира кампанията "Спасявам морето"
"Спасявам морето“ включва онлайн видео поредица с кратки, достъпни и вдъхновяващи материали за морската екосистема, замърсяването с отпадъци, разделното събиране и начина, по който всеки може да допринесе за по-чиста и жива природа. Видеата са публикувани в социалните мрежи под хаштаговете #СпасявамМорето и #SOSЧерноМоре, а децата ще бъдат поканени да участват в еко предизвикателства, творчески игри и уъркшопи.
Кампанията беше открита с премиерата на новия аранжимент на песента "Спасявам земята“ – с музика и текст на Ива Панева и аранжимент на композитора Георги Стрезов. Песента прозвуча за първи път в новия си вариант по време на юлското турне на спектакъла "SOS Черно море“ и се превърна в музикален акцент и обединяващо послание на кампанията. Кампанията и песента може да откриете на ютюб канала Jujikids: https://youtu.be/pKpC6lJnAr4?si=5Oq4UOLr5KZ2wxQj
"Песента Спасявам земята говори за отговорността, която всички споделяме към природата. Кампанията Спасявам морето разширява това послание и го насочва към нашето Черно море – защото всяко море е част от Земята, която искаме да запазим чиста и жива.“, сподели Ива Панева, автор и режисьор на спектакъла "SOS Черно море“
Във видеосъдържанието на кампанията участват и актьорите Петко Каменов и Ема Маркова, които чрез куклени персонажи и игри представят важни теми – морските обитатели, рециклирането и ежедневните начини, по които децата могат да бъдат "пазители на морето“.
Кампанията "Спасявам морето“ и спектакълът "SOS Черно море“ с автор и режисьор Ива Панева се реализират с подкрепата на Национален фонд "Култура“ по програма "Разпространение'24“, която подпомага достъпа до култура и образование в различни региони на страната.
