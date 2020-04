"Театърът чете от вкъщи“ на Варненския театър с 85 епизода в Световния ден на книгата

© В Световния ден на книгата и авторското право българският театър, който чете най-много, е Варненският драматичен театър "Стоян Бъчваров“. Неговият проект "Театърът чете от вкъщи“, се радва на изключителна популярност в социалните мрежи с близо 200-хилядна публика.



Първоначалната идея, под наслов "Театърът чете“, предвиждаше неформални срещи с публиката, но с въвеждането на извънредно положение, заради Covid-19, "Театърът чете“ бързо се пренесе от Сцена Ротонда в интернет, като "Театърът чете от вкъщи“. Всяка вечер от 19.00 часа, във фейсбук страницата на театъра, Instagram и you tube актьорите започнаха да представят в кратки видеа творби от любими автори – Чудомир, Шекспир, Чехов, Пол Верлен, Христо Фотев, Тери Прачет, Дамян Дамянов и т.н. След артистичния и семеен тандем Стоян Радев и Веселина Михалкова, четоха Ивайло Иванов, Константин Соколов, Гергана Арнаудова, възпитаници на театралните школи във Варна и т.н. Към инициативата се присъединиха като специални гости известни имена от българската театрална и филмова сцена, актьори, музиканти, певци, писатели, журналисти, ПР-и, галеристи и др. "Театърът чете от вкъщи“ предизвика такъв широк отзвук, че се мултиплицира и във варианта "Вие четете в Театърът чете от вкъщи“, който даде възможност за приобщаване на хора извън артистичните среди, сред тях и цяла детска градина.



Авторът на креативната идея, харизматичният актьор и режисьор СТОЯН РАДЕВ, е благодарен на всеки един от четящите хора в проекта "Театърът чете от вкъщи“, който със своите 85 епизода мина в категорията сериал. След специалните акценти върху Чехов и Вазов, тези дни върху Валери Петров, предстоят дни на Екзюпери, Йордан Радичков, Георги Господинов, Петя Дубарова, Борис Христов и др. Покрай цялата тази организация за четене, самият Стоян Радев успява да посегне и към книгите на нощното си шкафче. Последните му четива са трите български романа "Балада за Георг Хених" на Виктор Пасков, "Поразените" на Теодора Димова и "Балканска рапсодия" на Мария Касимова-Моас.



Цитатът на Стоян Радев за Световния ден на книгата е: "Те не идат от космоса, те родени са тук“. Хвърчащите хора на Валери Петров, в аналогия с четящите хора...



Верни съмишленици на Стоян Радев във виртуалното приключение "Театърът чете от вкъщи“ са графичната дизайнерка Славяна Иванова и Стефка Гичева от отдел "Маркетинг и реклама“ на Драматичен театър "Стоян Бъчваров“.



Славяна Иванова е човек на театъра от 2002 година. Посещава първо школата на Илия Пенев и Катя Динева, а след това Студио "Театър" на Стоян Радев, приета е в НАТФИЗ, актьорско майсторство в класа на проф. Пламен Марков. Прекъсва, за да запише графичен дизайн във ВСУ "Черноризец Храбър“, като дипломната й работа на тема театрален плакат получава отлична оценка. Сред успешните проекти на младата дизайнерка са визиите за постановките на Варненския театър "Приятели“ и "Двубой, също "Парчета любов", "Ромео и Жулиета" и "Женитба" на Студио "Театър“. Като продължение на "Театърът чете“, на дневен ред идва проектът "Театърът чете от вкъщи“, за който Славяна Иванова е разработила над 30 сходни вариации. Досега.



Когато не се занимава с графичен дизайн, чете на английски език "The Elements of Typographic Style", сериозна техническа литература на тема шрифт. Сериозно се отнася и към ролята на Марийка, която изпълнява на сцената на Варненския драматичен театър в "Криворазбраната цивилизация“ от Добри Войников, реж. Стоян Радев Ге. К.



Третият равностоен човек в екипа на "Театърът чете от вкъщи“ е Стефка Гичева, експерт маркетинг и реклама. Ето нейният разказ: "Още след първия ден ни заля вълна цунами от видеа, Стоян Радев беше поканил всичките си колеги и приятели, които никак не са малко и неочаквано за нас, те се включиха с охота и не сварвахме да ги свалим и запишем от месинджър, вайбър или най-често имейл. Оказа се обаче, че 90% от тях не знаят как да изпратят дълго видео и ние трябваше да се превърнем в обучителен център. Шегувам се, че можем да издаваме дори сертификат. Случват се и забавни технически гафове, като да се качи видеото в инстаграм наобратно. Мариян Бачев ни сигнализира в 23:30: "Колеги, видеото не е ли наобратно?" Посмяхме се, а после решихме нищо да не променяме.



Всяко видео е интересно само по себе си както заради произведението, което се чете, така и заради човека, който го чете. Отделям много време, за да събера необходимата информация и да представя творците, които са ни се доверили, по най-добрия начин. Имам си фаворити, разбира се, на рождения си ден, избрах да пусна най-забавното от всички видеа, разказа "Давидко" от Йордан Радичков, поднесен невероятно смешно от Ива Караманчева. Любимо ми е 37-секундното видео на композитора Калин Николов. Дъщеря ми (на 7 години) се впечатли от Лидия Инджова, защото я познава от няколко сериала. Тя беше избрала да прочете "Патиланско царство" и сега всяка вечер заспиваме с две-три писма на Патиланчо до Смехурко, вече сме на втората книга.“



Стефка Гичева, Славяна Иванова, Стоян Радев – екипът на "Театърът чете от вкъщи", който придава нов вкус на четенето и го превръща от четене за себе си в четене за другите. В споделена радост от добрата литература, която и в условията на Covid-19 доказва, че може да обединява, да обогатява и да създава духовни общности. Световният ден на книгата едва ли може да има по-истински смисъл.