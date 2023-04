Tech Savvy Talks отново събира IT общността във Варна на 27 април

© Презентации за иновации, изкуствен интелект и голям набор от технологии очакват посетителите на събитието, организирано от софтуерната компания Scalefocus



Пролетното издание на технологичното събитие Tech Savvy Talks, организирано от Scalefocus, ще се състои на живо във Варна на 27 април. Мястото на срещата е HashtagSTUDIО, с начален час 19:00 часа. Всички желаещи да посетят и участват в събитието могат да се регистрират безплатно в Eventbrite: Tech Savvy Talks Live in Varna.



Предстоящото събитие Tech Savvy Talks е естествено продължение на провелата се през изминалия септември среща, на която участниците имаха възможност да се запознаят с водещите тенденции от света на технологиите и да разширят своите познания в различни направления. Предстоящото издание ще се фокусира върху нашумялата тема за изкуствен интелект, иновациите в здравеопазването и добрите практики от ИТ индустрията. Две от трите лекции ще бъдат на гост-презентатори от партньорски организации на Scalefocus. Освен презентации, програмата включва дискусионна част и време за разискване на други интересни теми в неформална обстановка.



"След успешно проведената първа среща във Варна имаме желание да разширим знанията и опита, който обменихме с местната IT общност, като надградим теоретичната рамка и представим практическото приложение на темите, с които стартирахме. Щастливи сме, че чрез събитието Tech Savvy Talks имаме възможност да споделяме добри практики и да подпомагаме страната ни да продължава да бъде благоприятно място на световната карта за развитие на бизнес в IT сектора“, споделя Александър Михайлов, Site Lead на офиса на Scalefocus във Варна и Технологичен Мениджър на Front-end екипа в компанията.



Форматът Tech Savvy Talks е създаден от Scalefocus като резултат от желанието на технологичния лидер да споделя опит и добри практики, натрупани от екипа на компанията при работата им по разнообразни проекти за клиенти от целия свят – от Fortune 500 компании до disruptive технологични стартъпи. След два успешни сезона с регулярни онлайн събития и един със срещи на живо, компанията продължава да развива инициативата със събития в различни градове в България и Северна Македония, които се радват на голям интерес. Варна е един от тези градове, където дейността на Scalefocus е представена с екип и офис от 2018 г. В офиса работят специалисти от разнообразни технологични направления, като голяма част от тях ще присъстват на събитието. Повече информация за лекторите и техните теми можете да откриете в страницата на Tech Savvy Talks в Eventbrite.