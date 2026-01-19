Надали има варненец, който да не е виждал тази язва?! На последното заседание на постоянната комисия "Младежки дейности и спорт“ към Общинския съвет стана ясно, че в момента тече процедура по предоставяне на терена с площ над 10 дка от Министерството на отбраната за управление от Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“. Идеята е на мястото да бъдат изградени студентски общежития за нуждите на висшето училище, но и да има тенис кортове, които да бъдат достъпни за всички желаещи да тренират, стана ясно в зала "Пленарна“.Преди близо 3 години Морско училище бе изявило желание да стопанисва обекта. Преди близо година от Община Варна съобщиха, че също искат изоставения спортен комплекс ѝ бъде предоставен за управление.Още тогава специалисти коментираха за, че той трябва напълно да бъде разрушен. Причините за това са няколко, като основните са, че той не е проектиран според съвременните изисквания, а и не е ясно до каква степен са компрометирани всички изградени по него компоненти.Строежът на комплекса започва през 80-те години на миналия век. Първоначалната му идея е да бъде за художествена гимнастика. Тогава България е най-титулуваната държава в този спорт. По време на градежа изниква и идеята, той да се ползва и за тенис. Варна е морска столица, тенисът е спорт на богатите, привлича много приходи, за разлика от художествената гимнастика.Парите в един момент секват. Финансовото положение в България не е розово. Строежът е замразен. Така той оставя един от недовършените символи на края на социализма във Варна.