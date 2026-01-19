Тече процедура по премахването на тази язва във Варна
© Varna24.bg
Преди близо 3 години Морско училище бе изявило желание да стопанисва обекта. Преди близо година от Община Варна съобщиха, че също искат изоставения спортен комплекс ѝ бъде предоставен за управление.
Още тогава специалисти коментираха за Varna24.bg, че той трябва напълно да бъде разрушен. Причините за това са няколко, като основните са, че той не е проектиран според съвременните изисквания, а и не е ясно до каква степен са компрометирани всички изградени по него компоненти.
Строежът на комплекса започва през 80-те години на миналия век. Първоначалната му идея е да бъде за художествена гимнастика. Тогава България е най-титулуваната държава в този спорт. По време на градежа изниква и идеята, той да се ползва и за тенис. Варна е морска столица, тенисът е спорт на богатите, привлича много приходи, за разлика от художествената гимнастика.
Парите в един момент секват. Финансовото положение в България не е розово. Строежът е замразен. Така той оставя един от недовършените символи на края на социализма във Варна.
