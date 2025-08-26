Спрени коли пречат на ремонта на улица "Поп Димитър" във Варна. Въпреки трудностите обаче строителите се справят, видя репортер наОт 10 дни тече ремонт на важната връзка с местността Пчелина.Предвидени са подмяна на бордюри, нова тротоарна настилка, улично осветление, както и преасфалтиране на част от улицата – от отбивката до бл. 64 до бул. "Цар Освободител“.По време на ремонтните дейности няма да се извършва подмяна на подземни комуникации и няма да се наложи пълно затваряне на улицата. Достъпът на живущите няма да бъде ограничен.