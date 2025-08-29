Ремонт на вътрешните пространства се извършва в сградата на "Пътна полиция“ или КАТ, както е по-позната на варненци, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР заВсеки, които е посещавал обекта, знае, че там има места, които не са пипани от построяването на сградата. Тя е нито удобна за хората, нито пък за служителите на реда.Припомняме ви, че стойност на проекта е 1,7 милиона лева и той се реализира от седмици насам.