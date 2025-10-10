Благомир Коцев. Днешното дело бе отложено с няколко часа по искане на защитата и започна в 19 часа. По-рано днес съдът изненадващо обяви, че в 15:30 часа ще бъде решено дали варненския кмет да остане ареста.
По-късният час бе по искане на защитата, тъй като адовокатът на варненския кмет Ина Лулчева не е в страната. Адвокат Николай Владимиров замина по спешност в столицата, за да представлява Коцев.
Това ще бъде 5-и опит на Благомир Коцев да бъде освободен от ареста.
Припомняме, че в петък състав на САС освободи варненските общински съветници - Йордан Кателиев и Николай Стефанов, които бяха арестувани заедно с кмета на морската столица.
Четвъртият обвиняем - бизнесменът Ивайло Маринов, бе пуснат срещу подписка още на 18 юли.
