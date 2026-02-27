Технически срив остави абонати на Vivacom във Варна без интернет и телевизия
Вълната от недоволство заля социалните мрежи, където потребители от всички квартали на Русе – от "Дружба" и "Чародейка" до "Здравец" и центъра – потвърдиха за пълната липса на сигнал.
Потребители съобщават за идентична ситуация в Шумен, Варна, Враца, София, Монтана, Попово и Тутракан.
Освен домашните услуги, сериозни затруднения има и с мобилните данни. Клиенти на оператора посочват, че дори опитите за връзка с националния номер за обслужване на клиенти 123 са неуспешни, тъй като линията не дава сигнал или автоматично прекъсва.
Към момента официалният сайт на оператора също е недостъпен за част от потребителите, което допълнително затруднява получаването на официална информация за причините за аварията. Появиха се и съобщения за проблеми с ПОС терминалите в търговската мрежа, които използват свързаност през засегнатия оператор.
Засега от Vivacom няма официално изявление за естеството на проблема и кога се очаква нормализиране на услугите.
Стефанов 24
преди 7 мин.
Виваком и изявление за проблем?? Хахахаха
