Тема с продължение: Ето какво постанови съдът във Варна за побоя над жената
©
Деянията са осъществени спрямо съпругата му, която от известно време го напуснала и се изнесла да живее при сина им. Деянието се явява тежко умишлено престъпление, за което предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода от две до десет години.
Анализът на събраните материали и данни по делото водят съда до обосновано предположение за авторство на деянието, като сочат за прояви на системно упражнявана под въздействие на алкохол физическа агресия от страна на обвиняемия към пострадалата.
От приложената по делото справка за съдимост е видно, че 45-годишният мъж е осъждан, като деянието се явява осъществено в изпитателния срок на предходна присъда за шофиране след употреба на алкохол с над 1,2 промила. Районният съд прие, че е налице и реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление или да се укрие, поради което най-адекватната мярка за неотклонение спрямо него се явява "задържане под стража“.
Обжалването на определението по мярката е в 3-дневен срок, като в случай на жалба делото бе насрочено пред ВОС за 19 ноември т.г. от 13 часа.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Агресивно момиче изчезна във Варна, близки молят за помощ
21:55 / 12.11.2025
Варненският зоопарк представи любопитни факти за бухала
22:50 / 11.11.2025
Бракониерски мрежи в Дуранкулашко и Шабленско езеро
19:13 / 10.11.2025
Музиката завладява Варна, откриха Varna Jazz Days 2025
19:39 / 09.11.2025
Единични случаи на дезинтерия и вирусен хепатит са регистрирани в...
19:25 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.