Двама, известни на полицията ученици – непълнолетни, са установени и задържани във вчерашния ден, от служителите на реда на Трето РУ.

Предната събота Varna24.bg информира за инцидента.

Младежите са запалили огън в двора на училище "Неофит Бозвели“, в кв. "Младост". От огъня е обгоряла входната врата на учебното заведение, спукали са се няколко стъкла и са стопени кабели на камерите за видеонаблюдение.

Криминалистите са образували досъдебно производство по случая.