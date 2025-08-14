Двама, известни на полицията ученици – непълнолетни, са установени и задържани във вчерашния ден, от служителите на реда на Трето РУ.Младежите са запалили огън в двора на училище "Неофит Бозвели“, в кв. "Младост". От огъня е обгоряла входната врата на учебното заведение, спукали са се няколко стъкла и са стопени кабели на камерите за видеонаблюдение.Криминалистите са образували досъдебно производство по случая.