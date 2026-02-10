Административният съд във Варна отхвърли жалбата и потвърди решение на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Долни чифлик, препотвърдено с решение на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което е заличена регистрацията на кандидат за кмет на кметство с. Венелин в частичните избори, насрочени за 22 февруари 2026 г.ВчераВ мотивите си съдът посочва, че оспореното решение на ОИК е прието, след като служебна проверка от ГД "ГРАО“ е установила, че кандидатът не отговаря на изискването за уседналост съгласно чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК). Към релевантната дата – 22.08.2025 г., жалбоподателят е имал регистриран настоящ адрес в Република Ирландия, като промяната му с адрес в с. Венелин е заявена едва на 28.01.2026 г.Съдът намира, че решението на ОИК – Долни чифлик е издадено от компетентен орган, в предписаната от закона форма и при пълно спазване на административнопроизводствените правила.На това основание съдът реши, че жалбата е неоснователна, а оспорените решения на ОИК и ЦИК са законосъобразни и съответстват на целта на закона – гарантиране на легитимността на изборния процес.Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обявяването му.