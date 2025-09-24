Благомир Коцев в ареста. Такива решения поставят под въпрос върховенството на закона и създават усещане за произвол - усещане, че можеш да си "виновен до доказване на противното“ . Това написа столичният кмет Васил Терзиев.
"В правовата държава правилата трябва да важат еднакво за всички, без изключения и без политически привкус. Няма значение дали някой е кмет, служител или обикновен гражданин - прокуратурата е длъжна да доказва обвиненията си с факти, а съдът да осигурява честен и прозрачен процес. Недопустимо е свидетели, които твърдят, че са били притискани, да не бъдат изслушани отново. Недопустимо е мярката за неотклонение да се използва като наказание преди произнасяне на присъда", коментира още той.
По думите той твърди, че днес това е Благо. Утре може да е всеки друг. И ако допуснем правосъдието да се превърне в инструмент за натиск, утре няма да има кой да отстоява интереса на гражданите.
"Не е моя отговорност да определям кой е виновен и кой не. Но е моя отговорност като кмет и като гражданин да настоявам за справедливост, прозрачност и еднакви правила за всички. Само така можем да съхраним доверието в институциите и да гарантираме, че законът служи на хората, а не на политически интереси", заяви той.
