Тест за интелигентност на Менса България ще се проведе във Варна
Преференциална цена от 40 лева/ 20,45 € на ученик (50% отстъпка от стандартната цена), при минимален брой от 25 записани участници. Цената важи и за братя, сестри и родители на учениците.
За абитуриентите тестът е напълно безплатен!
Тестът представлява ценна част от всяко образователно и професионално CV. Гарантира членство в Менса България след навършване на пълнолетие, без нужда от повторно тестване. Осигурява достъп до Младежката Менса България, където млади хора с изключително висок интелект общуват помежду си и с възрастни членове в среда на интелектуално предизвикателство. Учениците получават информация за младежки лагери, събития и други инициативи в България и чужбина. И не на последно място – създават се възможности за финансиране на образованието.
Важно е всички желаещи да се регистрират на сайта :https://mensa.bg/zapishi-se-za-test/ и да проверяват имейла си за по-нататъшни инструкции.
