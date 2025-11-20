Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Професионална техническа гимназия има желание да насърчи опознаването на способностите на учениците в България, както и да подкрепи интелектуалното развитие на високо интелигентните сред тях! В тази връзка в партньорство с Менса България организира провеждането на тест за интелигентност - IQ тест на 22 ноември (събота) от 10:00 часа в гимназията.

Преференциална цена от 40 лева/ 20,45 € на ученик (50% отстъпка от стандартната цена), при минимален брой от 25 записани участници. Цената важи и за братя, сестри и родители на  учениците.

За абитуриентите тестът е напълно безплатен!

Тестът представлява ценна част от всяко образователно и професионално CV. Гарантира членство в Менса България след навършване на пълнолетие, без нужда от повторно тестване. Осигурява достъп до Младежката Менса България, където млади хора с изключително висок интелект общуват помежду си и с възрастни членове в среда на интелектуално предизвикателство. Учениците получават информация за младежки лагери, събития и други инициативи в България и чужбина. И не на последно място – създават се възможности за финансиране на образованието.

Важно е всички желаещи да се регистрират на сайта :https://mensa.bg/zapishi-se-za-test/ и да проверяват имейла си за по-нататъшни инструкции.