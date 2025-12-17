Тежка катастрофа край Аксаково! Има загинал
Лек автомобил, управляван от софиянец – на 51 години, се ударил в тотем на намиращата се в близост бензиностанция и по инерция е продължил в улица, блъскайки два контейнера за боклук.
Инцидентът е станал по неясни към момента причини, но основната версия е, че водачът е получил здравословен проблем, който е довел до леталния край, а не сблъсъкът, който е бил с ниска скорост.
По случая е образувано досъдебно производство.
Близки и приятели почетоха паметта на загиналия в катастрофа във Варна моторист Александър Маринов
30.08
