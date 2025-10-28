В ранната утрин на вчерашния ден, в района на с. Ветрино е станало ПТП с един пострадал. До инцидентът се стигнало, след като лек автомобил навлязъл на пътя с предимство на движещ се камион.За да избегне сблъсък, шофьорът на товарната кола е променил рязко посоката на движение, загубил е контрол над автомобила и се блъснал в крайпътен скат. От удара е пострадал 29 – годишен пътник в камиона, с фрактура на дясна ръка. Настанен е в отделение по ортопедия, без опасност за живота.След настъпилия инцидент, водачът на леката кола е напуснал местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.