Тежка катастрофа край Ветрино! Има пострадал
За да избегне сблъсък, шофьорът на товарната кола е променил рязко посоката на движение, загубил е контрол над автомобила и се блъснал в крайпътен скат. От удара е пострадал 29 – годишен пътник в камиона, с фрактура на дясна ръка. Настанен е в отделение по ортопедия, без опасност за живота.
След настъпилия инцидент, водачът на леката кола е напуснал местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.
