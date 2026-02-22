Сподели close
Тежка катастрофа на АМ "Марица" на 33-ия км в посока Пловдив. По данни на Bulphoto има един загинал и двама тежко ранени. 

"BMW изхвърча през мантинелата на автомагистрала Марица на 33-ти километър посока Пловдив. В колата е имало двама мъже и една жена, единият е загинал, другите са тежко пострадали. Колата е далеч от пътя, а тримата пътуващи са били открити изхвърчали от нея", гласи информацията от Bulphoto.

На място са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. 

ФОКУС се опитва да се свърже с МВР.