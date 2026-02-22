Тежка катастрофа на АМ "Марица", има загинал и ранени
© Bulfoto
"BMW изхвърча през мантинелата на автомагистрала Марица на 33-ти километър посока Пловдив. В колата е имало двама мъже и една жена, единият е загинал, другите са тежко пострадали. Колата е далеч от пътя, а тримата пътуващи са били открити изхвърчали от нея", гласи информацията от Bulphoto.
На място са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.
ФОКУС се опитва да се свърже с МВР.
Още по темата
/
Варненската полиция с предупреждение: Опасни дупки на АМ "Хемус" предизвикват инциденти край Девня
20:46
Експерт по пътна безопасност: Извън населените места всеки четвърти е загинал при ПТП на завой
19.02
Института за пътна безопасност към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни случаи
09.02
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Гъста мъгла и заледени участъци по пътя Варна - Добрич
20:09 / 21.02.2026
Родилка в критично състояние! Спешно се търсят кръводарители
12:00 / 21.02.2026
Лошото време попречи на обследването на потъналия варненски рибол...
11:23 / 21.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.