Тежка катастрофа е станала край Колхозния пазар във Варна. По непотвърдена информация има загинал човек, а двама се пострадали. Птп-то е станало на ул. "Дрин"

Движението в района е ограничено!

Очаквайте подробности!