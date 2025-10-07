ЗАРЕЖДАНЕ...
Тежка катастрофа на пътя София - Варна взе жертва
Сигналът е подаден към 6:20 ч. тази сутрин. При инцидента са се ударили камион и лек автомобил.
Загинал е водачът на лекия автомобил - 29-годишен мъж. Движението в района е затруднено и се осъществява в едната лента.
По случая е образувано досъдебно производство.
