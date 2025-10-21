47-годишна варненка е настанена в болница, в следствие на тежко пътно-транспортно произшествие, станало вчера, около 17.30 часа, в района на курорта Св. Св. Константин и Елена във Варна.По първоначални данни, лек автомобил е блъснал мотоциклет, на който са се движили хоспитализираната жена и водачът, който по-късно е освободен за домашно лечение, с няколко фрактури.Причините довели до инцидента са в процес на изясняване, а по случая е образувано досъдебно производство.