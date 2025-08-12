Сподели close
В 18 часа, на ул. Отец Паисий /в отсечката между булевард "Владислав Варненчик" и бул. "Сливница"/ е станало ПТП между мотор и два леки автомобила.

Това налага затваряне временно на този участък от пътя.

Мотористът е откаран в болница. В болничното заведение е констатирано, че е само с охлузни наранявания.