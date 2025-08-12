ЗАРЕЖДАНЕ...
Тежка катастрофа във Варна! Сблъскаха се две коли и мотор
©
Това налага затваряне временно на този участък от пътя.
Мотористът е откаран в болница. В болничното заведение е констатирано, че е само с охлузни наранявания.
Още по темата
/
Пред Varna24.bg: Шофьор, участник в катастрофа снощи във Варна, разказа подробности за станалото
26.06
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Модерен ехограф подобрява диагностиката в ревматологията в УМБАЛ ...
15:52 / 11.08.2025
Студенти от Варна разработиха приложение, което да събира сигнали...
22:13 / 10.08.2025
Празник във Варна: Випускниците получиха офицерски звания
13:33 / 10.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.