Тежък инцидент е станал тази сутрин във Варна. 5 минути преди 9 часа на ул. "Мир" товарен автомобил е помел 74-годишна жена, научиТя е загинала на място, потвърдиха от полицията.В близост до мястото на инцидента няма пешеходна пътека. Предстоят процесуално-следствени действия за изясняване на фактическата обстановка.Предстои образуване на досъдебно производство срещу водача на товарния автомобил, който е блъснал жената.