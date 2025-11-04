Сподели close
Тежък инцидент е станал тази сутрин във Варна. 5 минути преди 9 часа на ул. "Мир" товарен автомобил е помел 74-годишна жена, научи Varna24.bg. Тя е загинала на място, потвърдиха от полицията.

В близост до мястото на инцидента няма пешеходна пътека. Предстоят процесуално-следствени действия за изясняване на фактическата обстановка.

Предстои образуване на досъдебно производство срещу водача на товарния автомобил, който е блъснал жената.