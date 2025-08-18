70-годишна варненка, пешеходка, е с фрактури на лява лопатка и 4 счупени ребра на гърба, настанена в хирургия, без опасност за живота.Според първоначалната информация, в събота сутринта жената била блъсната от добрички автобус, който на ляв завой отнел предимството ѝ.По случая е образувано досъдебно производство.