Най-голямото танцово хип-хоп училище в България The Center ще отбележи 20 години с мега спектакъл. TWENTER - MultiVisual Live Performance ще се случи на 4 октомври в Двореца на културата и спорта във Варна.



Заявката за TWENTER е това да бъде най-зрелищният рожден ден, на който някога са присъствали феновете на хип-хоп танците. Името на събитието не е избрано случайно. То обединява в себе си годините, през които The Center диктува тенденциите в тази култура (twenty – от англ. 20) и името на школата.



Танцовият спектакъл ще предостави на публиката преживяване за всички сетива. На сцената ще се съберат звукови и светлинни ефекти от бъдещето, оживели холограми, музика, композирана специално за събитието и изпълнена на живо от едни от най-добрите музиканти в България.



Всичко това ще бъде обединено от танца. В TWENTER ще вземат участие стоте най-добре подготвени и специално подбрани танцьори на училището, както и 15-те хореографи на The Center.



"TWENTER ще бъде мултивизуално преживяване, което обещаваме да остане в сърцата на публиката за цял живот. Ще го направим без никакви компромиси, по единствения начин, който познаваме – нашият начин“, казват от The Center.



Датата и мястото на събитието също са дълбоко свързани с историята на танцовото хип-хоп училище. Именно на 4 октомври преди 20 години във Варна са поставени основите на The Center.



През тези две десетилетия школата печели над 300 купи и отличия от страната и чужбина. Танцьорите от The Center са част от всички телевизионни формати и предавания, които имат отношение към модерната култура. Нещо повече, 20 години училището е в постоянно взаимодействие с кино, театър, изобразително изкуство, литература, инициативи, кампании, благотворителни каузи и всичко останало, свързано с културния живот в страната.



Режисьор: Георги GOOSH Енчев



Помощник режисьор и сценарист: Станимир Енчев



Войсоувър: Стоян Радев Ге. К.



Хореография и постановка: Виктор Ангелов, Виктория Гърдева, Габриела Александрова, Георги Енчев, Евгени Караджов, Йоана Парашкевова, Калина Гаева, Кевин Костов, Лора Велева, Мариела Станчева, Мария-Йоанна Тотлякова, Милица Николова, Олга Голант, Радина Младенова, Радостина Точева



Композитор: Валери Ценков



Музика: Валери Ценков, Страцимир Павлов, Стоян Роянов Я-Я, Нейко Бодуров, Георги Илиев



Визуална среда: MP Studio



Специални ефекти: Христо Райков



Графичен дизайн: Христо Христов



Мениджмънт: Ивайло Иванов



Разпространение и реклама: Artvent



The Center е на най-голямото танцово хип-хоп училище в България с мрежа в пет български града - Варна, София, Пловдив, Русе и Велико Търново. В екипа на школата са 15 от най-добрите хореографи и преподаватели в страната. През годините до енергията на това да бъдеш част от The Center са се докоснали над 10 000 души. В училището танцуват от 4- до 45-годишни. Най-важната равносметка на The Center обаче не се измерва в цифрите, а в свършената работа и положителната промяна в хората.