Twenter – историята на една модерна култура е мултивизуално приживяване, което организаторите обещават да запомните за цял живот. Звукови и светлинни ефекти от бъдещето, епична авторска музика, композирана специално за проекта, която ще бъде изпълнена на живо от петнадесет от най-добрите музиканти в България, както и гласът на актьора Стоян Радев, са само част от елементите на това сценично приключение, даващо заявка да се превърне в едно от запомнящите се събития в културния календар на Варна. На сцената ще се качат сто от най-добре подготвените танцьори на училището, под ръководството на 15 от хореографите на The Center от тяхната национална мрежа. Режисьор е основателят и главен хореограф на The Center - Георги Енчев-Гош.



“THE CENTER е тяло. Безспирно танцуващо тяло. Танцуващо своя живот. Танцуващо своята истина. Танцуващо своята безкрайност до премала, отвъд собствените граници, до кръв." – сподели за предстоящото събитие Георги Енчев – Гош.



Заглавието на спектакъла никак не е случайно, тъй като за тези двадесет години през училището са преминали над 10 000 души, които са се докоснали, отнесли със себе си и станали създатели на част от модерната култура на България, каквато я познаваме днес. The Center е носител на над 300 купи и медали от различни танцови състезания в България и по света, а през годините хореографите са създали над 6000 различни танца. Само една част от многобройните успехи на танцовата формация са финалите в телевизионното шоу България търси талант през 2010, 2011 и 2014 година, участието във форматите Танцувай с мен и VIP Dance, първи места в най-квалитетните състезания за хип-хоп танци Unity Jam, Elite Dance Championship и Hip-Hop International. Танцово училище The Center е основен партньор и съорганизатор на най-големия международен танцов лагер на Балканския полуостров OMG Dance Camp за 2017 и 2018 с повече от 350 участници, а от 2007 организира, два пъти в годината, тренировъчно-обучителни танцови лагери за повече от 120 танцьори, включващи практически и теоретични занимания. Танцьорите на компанията са редовни участници в музикални фестивали, реклами за водещи брандове и видео клипове, рамо до рамо с едни от най-популярните изпълнители на България.



Не на последно място са и социално отговорните активности, сред които групата за деца със специални потребности, организирана съвместно с Център за социална рехабилитация и интеграция за деца “Радост" 2017, спектакълът посветен на инициативата “Мисли зелено" 2019 в гр. Пловдив за разделно изхвърляне на отпадъци и инициативата на UNICEF-“Големите малки".



