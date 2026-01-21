Сподели close
Строителните платна, които обграждаха късноримска старина на Шишковата градинка във Варна, вчера бяха премахнати. Те бяха сложени след като на 13 август 2024 година голям клон се отчупи и падна върху бронираното стъкло, с което тя бяха покрити.

Вчера работници прибраха платната, като това стана тихомълком и не е ясно по чие нареждане. Ново стъкло, на мястото на потрошеното от клона, не бе поставено, а само бе заварен дебел стоманен лист върху отвора. Не е ясно дали така ще остане или се планира монтирането на ново бронирано стъкло.

Припомняме, че Varna24.bg първи съобщи за големия инцидент на 13 август 2024 година. Тогава клонът се счупи и стовари върху случаен минувач, който се отърва само с леко охлузен крак. Клонът обаче напука защитното стъкло от историческия фрагмент от източната късноримска стена на Одесос, което е експонирано на Шишковата градинка.

На тази експонирана старина в центъра на Варна не ѝ върви. На 29 юни 2022 година бронирано стъкло, което покрива археологическите находки на Шишковата градинка, бе изцяло напукано, след вандалски акт.

Останките от късноримската стена на древния Одесос бяха открити по време на проекта за ремонт на ул. "Михаил Колони" и района около нея. От Министерството на културата бе получено предписание те да бъдат експонирани. За целта бе поръчано специално стъкло от Австрия, отговарящо на специфичните изисквания. Стойността на цялата инвестиция, свързана с археологията, бе 280 000 лв.