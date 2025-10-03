66-годишен германец е задържан за срок до денонощие, след извършена проверка за алкохол.Вчера в ранния следобед колата му е спряна от служители на "Пътна полиция“. Водачът е тестван с дрегер, който отчел над 1,2 промила.По случая е образувано бързо полицейско производство по описа на Четвърто РУ.