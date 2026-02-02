Сподели close
Момиче на 18 години, младок на 19 и 32-годишен мъж са задържани в арестите на Трето и Четвърто РУ за срок до денонощие.

В тях служителите на реда открили наркотични вещества - метамфетамин и марихуана, според заключението на експертните справки, съобщиха от полицията във Варна.

По случаите са образувани бързи производства и са докладвани на прокуратурата.