Общинският съветник от ГЕРБ Тодор Балабанов за пореден път не скри възмущението си. Бившият председател на ОбС-Варна реагира остро срещу атракционни в Морската градина.След сръбската скара до паметника на загиналите в Сръбско-българската война, мазният гастрол на "културните“ кебапчийници се премести и в Морската градина — този път в комплект с електронни боксови круши с жетони, димящи скари и цял арсенал от мазни изкушения.Дори общински съветник от управляващата ППДБ изрази възмущение. Но уви — тенденцията за "кръчмизация“ на Варна продължава с пълна сила.Единственият въпрос остава:Кой от управляващите кръчмари и този път пълни гушката си със златни зрънца под Благия поглед на "промяната“?(Текстът е публикуван без редакторска намеса от страна на