Председателят на Общинския съвет във Варна и настоящ общински съветник от ГЕРБ Тодор Балабанов не остана длъжен на временния кмет на Варна, Павел Попов. След като днес заместникът на Коцев обвини общинските съветници на ГЕРБ в лъжа, днес Балабанов пусна публичен отговор.Павел Попов днес доказа публично, че за него общественият интерес няма значение!Временният кмет Павел Попов да освободи незабавно адвокатите, които го съветват, за да не пише небивалици! Или да се допита до професионалисти, когато прави философски анализ на правни казуси! Или да се поограмоти правно.Съветвам го да не се опиянява от собствените си слова, пълни с философски интерпретации, които нямат нищо общо с истината, а да се постарае наистина да свърши нещо за Варна.Прочетох пространното му писмо искрено озадачен.Попов обвинява в лъжи общинските съветници от ГЕРБ Варна заради писмото до него, което разпространихме. В словоизлиянията си той опровергава твърденията ни с интерпретации. Или Попов нищо не разбира, или манипулира гражданите.1. Относно дълга на "Овърсийз Хоризонт“ от над 400 000 лв., който на Попов явно не му е проблем:Всеки студент по право знае още в първи курс, че осъдително вторинстанционно съдебно решение подлежи на принудително изпълнение с оглед защита интересите на общината (кредитор), която има да получава над половин милион лева от семейната фирма на кмета Коцев.Да преведа на Попов: Обезщетението трябва да бъде взето принудително, ако общественият интерес е на първо място за Вас! Ако ВКС отсъди друго през януари, следва насрещна процедура. Ако...2. Относно забраната на Коцев и сие да предприемат действия по събирането на дълга:Делото не е загубено на първа истанция, напротив. Спечелено е, а на втора единствено е увеличен размерът на обезщетението.Както вече уточних, осъдителните решения влизат в сила и подлежат на изпълнение (издаване на изпълнителен лист) след втора истанция независимо от обжалването във ВКС.Изпълнителен лист няма. Стана ясно, че на юриста, който води делото, му е “забранено" от същата “загрижена" за интересите на града администрация да извади изпълнителен лист и да събере дължимите пари от Хоризонт.Второ дело няма заведено. Попов нищо не казва по въпроса, защото няма какво да каже. Или нищо не разбира!3. Относно кметската заповед от 2023г. за забрана на движение на автомобили в Морската градина, която Попов неглижира и тълкува според интересите на фамилията, за която работи:Да тълкува, че влязла в сила заповед, необжалвана и неотменена, не можело да се изпълнява, това само един дървен филосов може да го коментира.Отменете я тогава, Попов, щом сте толкова компетентен! Очевидно си имате свой собствен поглед и тълкувания над АПК, не Ви е за първи път да натаманявате закона според собствените си философски и псевдо морални възгледи! Във Вашия Административно процесуален кодекс явно има трета инстанция специално за Вас, за да отменя кметски заповеди, които не изнасят на работодателя Ви!4. По отношение на генералния план, върху който Попов си е позволил още витиевати тълкувания:Със Заповед 1509/23.05.2023 г на кмета на Община Варна е одобрено изменение на действащия в момента генерален план с което си забранява движение на МПС на територията на Приморски парк. Нелепо е да се твърди, че планът не може да се изпълнява, тъй като срокът на действието му бил изтекъл.Това би означавало, че всеки един пътен знак на територията на гр. Варна е незаконен (дори и тези за Синя зона, от която общината събира такси).Планът действа до приемане на нов! А нов план в продължение на две години не се изработва умишлено от кмета и администрацията му, защото знаят, че темата с автомобилите в Приморски парк ще бъде засегната.(!)Интересно защо Попов нищо не казва за озеленяването във Варна, за боклука, за мизерията!? Нито дума за липсващия договор за поддръжка на зелените площи и парковете! Нито дума за бездействията на Общината по отношение незаконните шатри на Хоризонтна писмото от РДНСК нищо не казва, какво да каже, бездействието си е бездействие!Павел Попов всъщност потвърди днес публично, че общественият интерес за него е много след фамилния на Коцеви. Щом е така, нека "Овърсийз Хоризонт“ да му плаща заплатата, а не бюджетът на варненци!И накрая нещо философско ще Ви споделя, Попов.Когато лъжец и лицемер обвинява другите в лъжа, това е форма на проективна измама – лъжецът се опитва да утвърди собствената си версия на реалността, като отрича и дискредитира истинността на другия.