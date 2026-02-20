Университетската ботаническа градина – Екопарк Варна продължава своята утвърдена традиция по честване на Тодоровден – празника на коня, силата и пролетното обновление. И през 2026 г. събитието се организира съвместно с Община Варна и ще се проведе на 28 февруари от 10:30 часа на територията на Екопарк Варна.Празничната програма ще представи българските традиции, свързани с Тодоровден – познат още като Конски Великден. Акцент в събитието са конкурсите за най-красив конски впряг "тек" и "чифт", традиционната кушия и демонстрация по прескачане на препятствия с участието на конни клубове.За доброто настроение на публиката ще допринесат женска вокална група "Чемерика", Клуб по български танци "Настроение" и изпълненията на певеца Свилен Тодорински. Водещ на празника е Иван Чешмиджиев.Посетителите ще могат да се насладят на конни атракции и кратки разходки с коне, кътове за храна на открито, томбола с награди и празнична атмосфера сред природата на Екопарк Варна.Тодоровден е сред първите пролетни празници в народния календар и се отбелязва с тържествено почитане на коня. Празникът носи символиката на надеждата за плодородие, здраве и благополучие.Дата: 28 февруари 2026 г. Начало: 10:30 ч.