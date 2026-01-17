Топ коментар заради зимната обстановка във Варненско: Няма да карам, по-добре да пийна едно винце!
Даже хич няма да карам. По добре да пийна едно винце и да си стоя в къщи има и градски транспорт....
Екипи на "Пътна полиция“ следят обстановката. По пътищата на областта.
От МВР в морския град докладваха, че движението по пътните участъци в районите на: Аладжа манастир, с. Кичево – с. Куманово, гр. Провадия, с. Киселово – Добрич, Златни пясъци – Кранево се осъществява при зимни условия. Пътищата са проходими, като на места са възможни заледявания и заснежени участъци.
Органите на реда призовават водачите да се движат със съобразена скорост, да спазват необходимата дистанция и да шофират с повишено внимание.
