Топ коментар развесели в мрежата. Варненец коментира видео от заснежената пътна обстановка по следния начин (Публикуваме текста му без редакторска намеса):Даже хич няма да карам. По добре да пийна едно винце и да си стоя в къщи има и градски транспорт....Екипи на "Пътна полиция“ следят обстановката. По пътищата на областта.От МВР в морския град докладваха, че движението по пътните участъци в районите на: Аладжа манастир, с. Кичево – с. Куманово, гр. Провадия, с. Киселово – Добрич, Златни пясъци – Кранево се осъществява при зимни условия. Пътищата са проходими, като на места са възможни заледявания и заснежени участъци.Органите на реда призовават водачите да се движат със съобразена скорост, да спазват необходимата дистанция и да шофират с повишено внимание.