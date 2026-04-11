В навечерието на Великден във варненския храм "Св. Архангел Михаил" днес бяха раздадени 500 червени яйца и хранителни продукти на хора в нужда, които всяка събота получават топъл обяд там. Благодарение на дарители са подготвени 260 пакета с храни, а още от сутринта доброволци са носили допълнителни продукти.

Освен обичайната топла супа, нуждаещите се получават и козунак, както и пакетирани храни, за да могат по-достойно да посрещнат празника. Инициативата напомня, че освен да чакаме чудото на Великден, можем и сами да допринесем за него чрез добри дела, информира БНТ.

Тази благотворителна традиция продължава вече 15 години с благословията на църквата. Основен организатор е отец Георги Стоименов, който координира дарителите. През последните три години част от събраните средства се насочват и към социални институции – тази година помощ ще получи дом "Другарче", където ще бъдат обновени санитарните помещения.