Това е най-голямата коледна елха в детска градина във Варна
С много старание, вдъхновение и любов екипът превърна дръвчето в блестящ символ на празничния дух.
Но празничното настроение в градината не е само свързано с коледната елха. Преди дни по повод Деня на толерантността тя бе домакин на обмяна на добри практики на тема: "Толерантност без граници - избор на зрелите, не на безразличните" с участието на всички детски градини в район "Приморски“ (инициатива, която подчертава значимостта на уважението, разбирането и приемането).
Целта е ясна - да се възпитават деца, които растат със сърца, отворени към света и към различието.
Кулминацията на празничния месец ще бъде Коледният спектакъл, с който на днес - 8.12.2025 г., ще се открие Коледният благотворителен базар. Сцената ще оживее с песните и усмивките на децата, а атмосферата ще напомня на европейските коледни базари – топла, уютна, изпълнена с аромат на празник и с кауза, обединяваща родители, педагози и приятели на детската градина. Част от средствата, събрани от Коледния базар ще бъдат дарени за провеждане на рехабилитация след проведено оперативно лечение на Ана от Варна. Тя е бивша възпитаничка на детската градина и страда от детска церебрална парализа.
В началото на новата година предстои събитие, което всички очакват с голямо нетърпение-откриването на Лего кабинет обзаведен и оборудван с помощта на родителите.
Всяко от тези събития носи послание – за светлина, за толерантност, за доброта. А заедно те показват, че когато общността е сплотена, чудесата се случват точно там, където растат децата.
