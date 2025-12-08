Коледният дух вече е в двора на ДГ9 "Ален мак“ - Варна, а предстоящите инициативи обещават топлина, вдъхновение и обединение. Най-голямата елха в двора на детската градина засия в светлини и празнична украса – всяка една от тях носи частица от отдадеността и сърцето на хората ,които се грижат ежедневно с огромна обич за децата.С много старание, вдъхновение и любов екипът превърна дръвчето в блестящ символ на празничния дух.Но празничното настроение в градината не е само свързано с коледната елха. Преди дни по повод Деня на толерантността тя бе домакин на обмяна на добри практики на тема: "Толерантност без граници - избор на зрелите, не на безразличните" с участието на всички детски градини в район "Приморски“ (инициатива, която подчертава значимостта на уважението, разбирането и приемането).Целта е ясна - да се възпитават деца, които растат със сърца, отворени към света и към различието.Кулминацията на празничния месец ще бъде Коледният спектакъл, с който на днес - 8.12.2025 г., ще се открие Коледният благотворителен базар. Сцената ще оживее с песните и усмивките на децата, а атмосферата ще напомня на европейските коледни базари – топла, уютна, изпълнена с аромат на празник и с кауза, обединяваща родители, педагози и приятели на детската градина. Част от средствата, събрани от Коледния базар ще бъдат дарени за провеждане на рехабилитация след проведено оперативно лечение на Ана от Варна. Тя е бивша възпитаничка на детската градина и страда от детска церебрална парализа.В началото на новата година предстои събитие, което всички очакват с голямо нетърпение-откриването на Лего кабинет обзаведен и оборудван с помощта на родителите.Всяко от тези събития носи послание – за светлина, за толерантност, за доброта. А заедно те показват, че когато общността е сплотена, чудесата се случват точно там, където растат децата.