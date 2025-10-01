Сподели close
Нов паркинг е обособен в близост до "Майчин дом" във Варна. Той се намира в пространството, северно от блокове с номера 29, 31 и 33 на ул. "Анастасия д-р Желязкова“.

Строителните дейности вече приключиха. Те се извършиха за отрицателно, за общинските стандарти, време, тъй като стартираха на 10 септември.

Проектът е част от усилията на районната администрация за подобряване на условията за паркиране и благоустройство в квартала. Дейностите, които бяха извършени, са: машинен и ръчен изкоп, полагане на трошено-каменна фракция и пясъчен пласт, настилка бетонови пакоелементи на тревна фуга и бетонови павета.

Този обект е сред заложените в програмата за подобряване на инфраструктурата, и се реализира в изпълнение на поетите ангажименти към жителите на района от кмета на район "Приморски" Николай Желязков, отбелязват от местната администрация.

"Най-хубавото е, че на това място не бяха издигнати някакви магазини или кооперация, а съществуващия паркинг бе облагороден, за да не се цапаме в калта при дъждовно време", отбелязват хората, които живеят в района.