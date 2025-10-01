"Анастасия д-р Желязкова“.
Строителните дейности вече приключиха. Те се извършиха за отрицателно, за общинските стандарти, време, тъй като стартираха на 10 септември.
Проектът е част от усилията на районната администрация за подобряване на условията за паркиране и благоустройство в квартала. Дейностите, които бяха извършени, са: машинен и ръчен изкоп, полагане на трошено-каменна фракция и пясъчен пласт, настилка бетонови пакоелементи на тревна фуга и бетонови павета.
Този обект е сред заложените в програмата за подобряване на инфраструктурата, и се реализира в изпълнение на поетите ангажименти към жителите на района от кмета на район "Приморски" Николай Желязков, отбелязват от местната администрация.
"Най-хубавото е, че на това място не бяха издигнати някакви магазини или кооперация, а съществуващия паркинг бе облагороден, за да не се цапаме в калта при дъждовно време", отбелязват хората, които живеят в района.
