Това е новият кораб на БМФ

© Тези дни в китайската корабостроителница Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co. бе вдигнат флагът на десетия от поръчаната от Параходство БМФ АД серия от петнадесет 32 000-тонни кораба за насипни товари. Кръстницата на кораба Рени Дечева му даде името "Каменица“ (KAMENITZA), с което той стана трети в историята на компанията с това име. Госпожа Дечева е бивш ръководител на Направление "Управление на човешките ресурси“ на Параходство БМФ.



Първият капитан на новопостроения "Козница“ е к.д.п. Мариян Йотов, а негов първи главен механик е инж. Димитър Димитров.



На 3 октомври 1980 г. е вдигнат флагът на новопостроения в КК "Г. Димитров" - Варна, 24 150-тонен кораб за насипни товари "Каменица" (KAMENITZA - ІМО 8006256) на Параходство БМФ, десети от серията "Балкан“, но оборудван също съгласно изискванията на САЩ и Канада за плаване във Великите езера на Северна Америка. Първи капитан е к.д.п. Иван Делчев, а корабът "Каменица" служи във флота на Параходство БМФ до 14 юли 2012 г., когато пристига в Аланг (Индия), където е продаден за нарязване за скрап.



На 23 октомври 2015 г. е вдигнат флагът на втория бълкер на Параходство БМФ с името "Каменица“ (ex REGINA; ІМО 9575527) с дедуейт 32 600 тона. Построен е през 2010 г. в Liaoning Hohgguang Shipbuilding Co. Ltd, Panjin, Китай. Корабът сменя името си на "Каменица“ под командването на к.д.п. Страхил Иванов и главен механик – инж. Тодор Димов. На 29 юли 2020 г. е продаден на друг корабособственикь съобщиха от пресцентъра на Параходство БМФ.