Това ли е най-абсурдната улица? За колите е помислено, но не и за пешеходците
Улицата носи мелодичното име "Флора“, но не прилича на град от Европейския съюз, а на пътна артерия в държава от третия свят.
Липсва тротоар. Поне е асфалтирана.
"За колите е помислено, но не и за пешеходците“, категорична са нашите читатели.
"Преди дни едно семейство мина по улицата. Нямаше как да премине под балконите и слезе на асфалта. Ако отдолу се задаваше кола може да ги отнесе“, разказаха хората.
Мястото е много опасно и заради това, че е край училище – двора на Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов", и по него всекидневно преминават ученици.
Освен това е на метри от улица "Петко Стайнов“, на която са разположени множество общински учреждения за лица в нужда.
"Дали тази улица щеше да е в това окаяно състояние, ако на нея живееше някои - я кмет, я общински съветник?", риторично питат хората.
Ето колко в евро взимат от днес пенсионерите
09:05 / 07.01.2026
09:05 / 07.01.2026
Ето кога и къде във Варненско остават без електричество
11:04 / 03.01.2026
11:04 / 03.01.2026
Ето къде има ограничения и ремонти по магистралите
08:49 / 03.01.2026
08:49 / 03.01.2026
От утре: Варненският зоопарк ще бъде отворен за посетители отново...
16:25 / 02.01.2026
16:25 / 02.01.2026
Грешка в цените заради еврото в известна верига във Варна
16:02 / 02.01.2026
16:02 / 02.01.2026
Варненци все още избягват да плащат в евро
11:24 / 02.01.2026
11:24 / 02.01.2026
