"Улицата с красивото име е най-абсурдната във Варна!“. Това пишат читатели на, които изпратиха снимката.Улицата носи мелодичното име "Флора“, но не прилича на град от Европейския съюз, а на пътна артерия в държава от третия свят.Липсва тротоар. Поне е асфалтирана."За колите е помислено, но не и за пешеходците“, категорична са нашите читатели."Преди дни едно семейство мина по улицата. Нямаше как да премине под балконите и слезе на асфалта. Ако отдолу се задаваше кола може да ги отнесе“, разказаха хората.Мястото е много опасно и заради това, че е край училище – двора на Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов", и по него всекидневно преминават ученици.Освен това е на метри от улица "Петко Стайнов“, на която са разположени множество общински учреждения за лица в нужда."Дали тази улица щеше да е в това окаяно състояние, ако на нея живееше някои - я кмет, я общински съветник?", риторично питат хората.