Красотата ще спаси света! Тази мисъл на Достоевски може би най-вярно описва кошче за отпадъци в центъра на Варна, което се е превърнало в усмихнато човече.Неизвестни лица са видели красота в един от най-мръсните предмети в бита на големия град – кошчето за боклук по обществените места.Такива хора държат надеждата жива, че не всички искат да рушат, да чупят, да драскат. За такива хора явно се крилатата фраза на Хипократ "Ars longa, vita brevis" (на латински: Животът е кратък, изкуството е вечно). Тя означава, че докато човешкият живот е краткотраен, изкуството има способността да продължи вечно и да достигне до безсмъртието.