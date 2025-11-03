Това ли е най-усмихнатото кошче във Варна?
Неизвестни лица са видели красота в един от най-мръсните предмети в бита на големия град – кошчето за боклук по обществените места.
Такива хора държат надеждата жива, че не всички искат да рушат, да чупят, да драскат. За такива хора явно се крилатата фраза на Хипократ "Ars longa, vita brevis" (на латински: Животът е кратък, изкуството е вечно). Тя означава, че докато човешкият живот е краткотраен, изкуството има способността да продължи вечно и да достигне до безсмъртието.
