Това ли е най-запомнящото се кьоше във Варна?
Двете закачливи очи се намират на ъгъла на улиците "Кракра“ и "Доспат“.
Не е ясна причината, както и кое е авторът на тази рисунка, но е запомняща се.
Картината са част от градския пейзаж. Това е стрийтарт - предназначени за публично разглеждане. Целта му е не само да украсява улицата, но и да предава послание: социално, културно, историческо или естетическо.
Стенописите водят началото си от пещерните рисунки на праисторически народи, като например рисунките в пещерата Ласко във Франция (преди приблизително 17 000 години). Те като публично изкуство в съвременния му смисъл обаче започват да се развиват през 20-ти век в Мексико. Именно там, след революцията от 1910 г., художниците Диего Ривера, Хосе Клементе Ороско и Давид Алфаро Сикейрос започват да създават мащабни картини върху обществени сгради. Този стил става известен като мексикански мурализъм. Целта му е да направи изкуството достъпно и да го вдъхне в политически и социален контекст.
Оттогава насам в различни страни са се появявали стенописи, отразяващи духа на времето, местните традиции и глобалните проблеми.
Темите на стенописите са разнообразни:
Социални - повдигат важни социални проблеми (екология, човешки права, бедност).
Исторически и патриотични - изобразяващи емблематични фигури и сцени от миналото.
Естетически - създадени за визуално удоволствие, без очевидно послание.
