Днес - 20.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна част от м-ст Дилбер чешма и м-ст Бялата чешма ТП 2018.На 20.08.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна, ул. Володя Вълчев, ул. Св. Климент Охридски, м-ст Ваялар, м-ст Голяма могила, м-ст Траката, м-ст Горна Трака и м-ст Коджа тепе, еллектрозахранени от БКТП 2023.На 20.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Перчемлията, клиентите, електрозахранени от МТП 3.В периода 20.08.2025 г. - 21.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец, клиентите, електрозахранени от ТП 1619.На 20.08.2025 г., от 9:00 ч. до 14:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Аспарухово, ул. Народни Будители, ул. Перник, ул. Злетово, ул. Балатон, ул. Детелин Войвода, ул. Драва, ул. Искър, ул. Майстор Манол, ул. Места, ул. Мур, ул. Найчо Цанов, ул. Тунджа, ул. Чонгора, ул. Камчия, ул. Сергей Румянцев, ул. Янтра, ул. Атанас Калчев, инж. Каракулаков, ул. Св. Св. Кирил И Методий, ул. Средец, ул. Горна студена, Български Пощи ЕАД, НЧ Просвета, Община Варна ИНФ.ТАБ, Община Варна - светофар, КРЕС ИНВЕСТ АД, ВАРНАФАРМА - М ООД, СУ Любен Каравелов, НУ Васил Левски, Храм Свети Цар Борис.На 20.08.2025 г., от 9:00 ч. до 14:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Аспарухово, ул. Народни Будители , ул. Балкапан, ул. Горна Студена, ул. Галац, ул. Джузепе Гарибалди, ул. Яш , ул. Гривица, ул. Пехчево , ул. Гомел, ул. Средец, ул. Перник, ул. Драва , ул. Мур, ул. Искър, Четвърто РУ на МВР.В периода 18.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти..На 20.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Девня – кв. Реката, бул. Съединение, ул. Владислав, ул. Константин Иречек, ул. Марцианопол, ул. Момчил Войвода, ул. Пазарска, ул. Петрича, Банка ДСК АД, електрозахранени от ТП 12.На 20.08.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Девня.На 20.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Пчелник – клиентите, електрозахранени от ТП 4.На 20.08.2025 г., от 9:00 ч. до 15:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна, кв. Трошево - ул. Лира, ул. Елин Пелин, ул. Фантазия и ул. Копнеж.В периода 19.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр.Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул .Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.В периода 20.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Черноок. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 19.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол - ул. Георги Димитров, ул. Христо Ботев, ул. Христо Михайлов, ул. Георги Бенковски, ул. Малчика, ул. Лиляна Димитрова, ул. Тервел, ул. Климент, електрозахранени от ТП 10.В периода 20.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Златина – ВП Златина, гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник.В периода 20.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 8:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Ветрино, с. Михалич, с. Искър, с. Добротич, с. Момчилово, с. Средно село.В периода 18.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Невша. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 18.08.2025 г. - 22.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Момчилово. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.