В периода 06.04.2026 г. - 08.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Девня, кв. Повеляново - ул. Рила, ул. Дружба, ул. Балкан, ул. Стадиона, ул. Люляк, ул. Украйна, ул. Добруджа, база Хаварлъка, електрозахранени от ТП 5.

На 07.04.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Бяла - къмпинг Луна, ретранслатор на операторите, комплекс Pines Beach Resort, пречиствателна станция на гр. Бяла ,всички клиенти, намиращи се в района на къмпинг Луна.

На 07.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - ул. Нарцис, ул. Тинтява 3, електрозахранени от ТП 1154.

В периода 07.04.2026 г. - 08.04.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - кв. Аспарухово, ГД ЖАНДАРМЕРИЯ, ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26800.

В периода 07.04.2026 г. - 08.04.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Варна - кв. Аспарухово, ул. Борис Киряков, ул Маркови Кули, ул. Ропотамо, ул. Света гора, ул. Чонгора, м-ст Джанавара, м-ст Хладилника, част от м-ст Зеленика.

На 07.04.2026 г., от 9:00 ч. до 14:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна, кв. Аспарухово – ул. Бабини Видини кули, ул. Георги Велчев, ул. Дедеагач, ул. Драма, ул. Злетово, ул. Кирил Патриков, ул. Кичево, ул. Костур, ул. Лерин, ул. Марагидик, ул. Маркови кули, ул. Найчо Цанов, ул. Ропотамо, ул. Св.Св.Кирил и Методий, ул. Света гора, ул. Серес, ул. Станчо Киряков Войнов, ул. Чонгора, НЧ ПРОСВЕТА-1927.

На 07.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Варна - м-ст Перчемлията.

На 07.04.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Зорница и прилежащите промишлени и вилни зони.

На 07.04.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

с. Любен Каравелово, с. Водица и с. Засмяно и прилежащите им промишлени зони.

В периода 07.04.2026 г. - 08.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Чернево – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 06.04.2026 г. - 08.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 07.04.2026 г. - 08.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 5. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 07.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Златина – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 06.04.2026 г. - 08.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Медовец – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 07.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Провадия – ул. Дунав,ул. Иван Вазов, ул. Георги Димитров, ул. Граф Игнатиев, ул.Цар Освободител, ул.Патриарх Евтимий и централен площад, сграда на община Провадия, електрозахранени от ТП 25.

На 07.04.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Провадия.

На 07.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Провадия – ул. Георги Димитров, ул. Иван Вазов, ул. Цар Освободител, ул. Юрий Венелин, Централен площад Провадия, електрозахранени от ТП 8.

В периода 06.04.2026 г. - 08.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.

В периода 06.04.2026 г. - 08.04.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на

гр. Дългопол.

На 07.04.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на

с. Градинарово – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.