На 08.08.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Китка и с. Круша.В периода 06.08.2025 г. - 08.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Момчилово. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 04.08.2025 г. - 08.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 08.08.2025 г., от 9:00 ч. до 13:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Изгрев, с. Калиманци , ВС Калиманци - летище , Маслобойна.На 08.08.2025 г., от 9:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Войводино , с. Николаевка , с. Дръндар , с. Просечен , с. Кипра , с. Чернево , с. Левски.В периода 06.08.2025 г. - 08.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Оборище. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 04.08.2025 г. - 08.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Левски – клиентите, електрозахранени от ТП 1.На 08.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Красимир - клиентите, електрозахранени от ТП 1.На 08.08.2025 г., от 9:00 ч. до 10:00 ч., от 12:00 ч. до 14:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Красимир и гр. Дългопол.В периода 04.08.2025 г. - 08.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Синдел – клиентите, електрозахранени от ТП 2.На 08.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Разделна - клиентите, електрозахранени от ТП 3.На 08.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Горен чифлик - клиентите, електрозахранени от ТП 4.На 08.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Тръстиково – клиентите, електрозахранени от МТП 3 Зибюля.На 08.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Девня - бул. Съединение бл.8, бл.9, бензиностанция ЛУКОЙЛ, ЕКОНТ Девня, електрозахранени от ТП 18 Девня.На 08.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Девня - ул. Дунав, ул. Фронтоваци, ул. Цар Самуил, ул. Явор и стопански двор.На 08.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Трошево, улиците: Тихомир, Иваница Данчев, Драгаш, Иван Нивянин, Младежка, Милосърдие, ОУ "Добри Чинтулов", ДГ №28 Пролет, фирмите: УСХ ЕАД, ВИКИ 2012 ЕООД, РЕЖИМ 83 ООД, ТРИ СТАРС-09 ООД, електрозахранени от ТП 417.В периода 07.08.2025 г. - 08.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец.На 08.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - KK Чайка, част от улица Владимир Райчев (плаж Кабакум), електрозахрани от ТП 941.На 08.08.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Изворско и прилежащите промишлени и вилни зони и местност Изворите - района между с. Изворско и с. Въглен.На 08.08.2025 г., от 10:00 ч. до 14:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. София, ул. Цар Освободител, ул. Георги Кирков, ул. Александър Стамболийски, ул. Драгоман, ул. Дунав, ул. Преслав, ул. Опълченска, ул. Софроний Врачански, ул. Сливница, централен площад Провадия, електрозахранени от ТП 7.На 08.08.2025 г., от 10:00 ч. до 15:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Желез Йорданов, ул. Детелина, ул. Кривненско шосе, ул. Стефан Боранов, ул. Рила, ул. Петко Шидеров, ул. Александър Стамболийски, ул. Иван Аксаков, електрозахранени от ТП 37.На 08.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Дългопол – ул. Васил Левски, ул. Георги Раковски, ул. Климент, ул. Толбухин, ул. Захари Стоянов, ул. Софроний Врачански, ул. Райна Княгиня, ул. Баба Тонка, електрозахранени от ТП 8.На 08.08.2025 г., от 10:00 ч. до 16:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Поляците - ТП 2, с. Черноок - ТП 1, с. Аспарухово - ТП 1, гр. Дългопол - ТП 21 ТКЗС, с. Комарево - ТП 4.На 08.08.2025 г., от 8:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Радево – клиентите, електрозахранени от МТП 2.На 08.08.2025 г., от 8:30 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - местност Пчелина, ул. Димитър Списаревски, ул. Симеон Петров, ул. Дан Колов, ул. Никола Атанасов, ул. Васил Делов, електрозахранени от ТП 1981.На 08.08.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - улиците: Янош Хунияди, Никола Симов, Мургаш, Сливница, Владислав Варненчик, Краков, Коево, Цар Освободител, Перперикон Промишлена зона Планова, Западна промишлена зона, кв. Възраждане, кв. Младост, кв.Владислав Варненчик, м-ст Планова, м-ст Парк музей "Вл. Варненчик" , м-ст Мешели тепе.На 08.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр.Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул .Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.